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المكسيك تسلم عدة مطارات مدنية للجيش والأسطول الحربي

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المكسيك تسلم عدة مطارات مدنية للجيش والأسطول الحربي
Globallookpress Carlos Tischler/ Eyepix Group
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن السلطات المكسيكية تخطط لتسليم 4 مطارات مدنية في جنوب شرقي البلاد لوزارة الدفاع، والأسطول البحري الحربي.

وقال الرئيس خلال جولته في ولاية كامبيتشي، يوم الاثنين، إن مطار "سيوداد دي كارمين" سيكون تحت إدارة الأسطول الحربي ومطار "كامبيتشي" تحت إدارة وزارة الدفاع.

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وأعاد الرئيس إلى الأذهان أن الحكومة تخطط لإعادة إنشاء شركة "ميخيكانا دي أفياسيون" للطيران، وهي ستكون تابعة لوزارة الدفاع.

وأضاف أن الشركة ستدير مطاري "تشيتومال" و"بالينكي"، إضافة إلى مطار "كامبيتشي" المذكور.

وأكد الرئيس أن شركة الطيران ستؤسس حتى أواخر عام 2023 المقبل.

المصدر: نوفوستي

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