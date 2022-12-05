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مقتل ضابط من قوات النخبة التركية بعبوة زرعها حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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مقتل ضابط من قوات النخبة التركية بعبوة زرعها حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
Legion-Media
الجيش التركي
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الاثنين، أن ضابطا برتبة مقدم من قوات الكوماندوس في الجيش التركي لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة عمليات "المخلب - القفل" العسكرية شمالي العراق.

وحسب بيان الوزارة فإن الضابط يدعى محمد دومان.

وأفادت الدفاع التركية بأن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" هم من زرعوا العبوة.

مقتل ضابط من قوات النخبة التركية بعبوة زرعها حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

وتشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر.

وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة كوباني، وكذلك في شمال العراق، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: RT

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