مركز المصالحة الروسي يسجل 8 حالات قصف في إدلب غربي سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا تسجيله 8 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأشار إلى أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حماه، و5 عمليات في إدلب، وأخرى في اللاذقية.

وذكر أن الجانب التركي رفض المشاركة في الدوريات المشتركة بذريعة سوء الأحوال الجوية.

المصدر: نوفوستي