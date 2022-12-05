الجبل الأسود وأوكرانيا توقعان إعلانا مشتركا حول عضوية أوكرانيا في الناتو

وقع رئيس وزراء الجبل الأسود، دريتان أبازوفيتش، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على إعلان مشترك يرسم آفاق عضوية أوكرانيا في حلف الناتو.

وقال أبازوفيتش، في أعقاب مراسم التوقيع التي جرت خلال لقاء افتراضي، يوم الاثنين، إن "الجبل الأسود تدعم أوكرانيا بشكل ثابت في حماية وحدة أراضيها وحقها في اختيار نمط الحياة والمنظمات التي تريد الانضمام إليها".

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وأشار رئيس وزراء الجبل الأسود إلى أن بلاده استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين في منطقة غرب البلقان. وقال: "لدينا حاليا أكثر من 10 آلاف أوكراني، وعددهم قد يزداد خلال أشهر الشتاء".

وأكد استعداد البلاد لتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لكييف.

وكان رئيس الجبل الأسود، ميلو دجوكانوفيتش، قد أكد تأييد بلاده لعضوية أوكرانيا في الناتو بعد أن قدمت كييف طلبا للانضمام إلى الحلف في سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي