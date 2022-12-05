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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات انتهاك حقوق الإنسان في العالم

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الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات انتهاك حقوق الإنسان في العالم
Globallookpress
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد نظام العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم لعام آخر، حتى الـ8 من ديسمبر 2023.

وتتضمن قائمة العقوبات الأوروبية هذه 17 فردا و5 كيانات، تخضع أصولهم للتجميد ويمنع دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحظر على التعاملات المالية معهم.

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يذكر أن قائمة العقوبات الأوروبية لمنتهكي حقوق الإنسان تم اعتمادها في 7 ديسمبر عام 2020، وهي تتضمن عددا من المسؤولين الروس.

وعلى وجه التحديد أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، والمدعي العام إيغور كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، والمدير السابق لهيئة السجون الفدرالية الروسية ألكسندر كالاشنيكوف، إضافة لشركة "فاغنر" العسكرية وأحد مؤسسيها، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية دميتري أوتكين.

المصدر: إنترفاكس

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