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روسيا تشكك في احتفاظ فنلندا والسويد بدورهما الدولي بعد انضمامهما إلى "الناتو"

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روسيا تشكك في احتفاظ فنلندا والسويد بدورهما الدولي بعد انضمامهما إلى
Sputnik STRINGER
ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن تشكيكه في احتفاظ فنلندا والسويد بدورهما على الساحة الدولية بعد انضمامهما إلى حلف "الناتو".

وكتب أوليانوف على "تيليغرام": "فنلندا والسويد بصدد الانضمام إلى "الناتو". وأثناء وضعهم السابق كدول محايدة، لعبتا دورا بارزا في الشؤون الدولية أكثر من معظم الدول الأعضاء في "الناتو". والسؤال هو، هل يمكن لهما الحفاظ على نفس الدور كأعضاء في التحالف العسكري؟".

وقدمت فنلندا والسويد في 18 مايو، طلبهما الانضمام إلى حلف الناتو، حيث وافقت جميع الدول الأعضاء الـ30 في الحلف مسبقا على انضمامها، باستثناء المجر، وتركيا التي وضعت على طاولة الأطلسي حزمة من الشروط لقبولها عضوية البلدين المذكورين.

المصدر: نوفوستي

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