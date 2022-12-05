موقع إخباري: انتهاء مهام شرطة الأخلاق في إيران بأمر من النيابة والسلطة القضائية

أفاد موقع "جماران" الإخباري التابع للتيار الإصلاحي في إيران يوم الاثنين، بإنهاء مهام شرطة الأخلاق في البلاد.

إقرأ المزيد

وقال الموقع نقلا عن المتحدث باسم لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي خانمحمدي: "انتهت مهام دوريات الأمن الأخلاقي والاجتماعي (شرطة الأخلاق) التي كانت تسير من قبل قيادة الأمن الداخلي".

وأكد خانمحمدي أن أمرا صدر من النيابة والسلطة القضائية في البلاد بشأن شرطة الأخلاق.

وبخصوص موضوع الحجاب، أكد المتحدث أنه مطلب شعبي وعام.

وصرح بأنه يجري حاليا اتخاذ قرارات بهذا الشأن، ليتم تطبيقها في إطار عصري مع استخدام التقنيات وفي أجواء تعاملية وليس من جانب واحد فقط.

المصدر: موقع "جماران" الإخباري