السلطات الإيرانية تضبط شحنة كبيرة من الأسلحة في محافظة لرستان (فيديو)

أعلن يحيى إلهي قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة لرستان الإيرانية، عن ضبط ثلاثة آلاف و111 نوعا من الأسلحة الحربية في المحافظة منذ بداية العام، واعتقال أكثر من ألف و200 مشبوه.

وفي إشارة إلى كشف وضبط 24 ألفا و600 بندقية، وكمية من الذخيرة خلال العام الحالي، قال المسؤول: "تم ضبط 900 من هذه الأسلحة في فترة أعمال الشغب الأخيرة وكان المتهربون ومثيرو الشغب يعتزمون استيراد الأسلحة من غرب وشمال غرب البلاد إلى لرستان لاستخدامها ضد الناس وفي أعمال الشغب".

وتابع قائلا: "في هذا السياق تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة والذخيرة".

ومضيفا: "لقد كان هذا الكشف والضبط للأسلحة المهربة غير مسبوق في السنوات الماضية وكان من خطط أعداء النظام الإسلامي في إيران خلق الاضطرابات وإثارة الشغب".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالة ارنا