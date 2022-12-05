الصحة الإيرانية تنشر إحصائية مفزعة عن أعداد الوفيات والمصابين بالكوليرا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 69 إصابة، و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في إيران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و924 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و645 حالة.

كما نوّه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، إلى 7 ملايين و335 الفا و330 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و77 الفا و37 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

المصدر: وكالة الأنباء الإيانية "إيرنا"