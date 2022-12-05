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الأركان الإيرانية: قوتنا منعت المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

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الأركان الإيرانية: قوتنا منعت المدمرات الأمريكية من دخول الخليج
RT / وكالة أنباء فارس
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري
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قال رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، إن قوة إيران، هي التي منعت خلال العامين الماضيين دخول أي حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج.

وصرح اللواء باقري بأن السفن الحربية التي كانت تتواجد في المنطقة غادرتها، وهي الآن على بعد أكثر من 1000 كيلومتر عن سواحل إيران.

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وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن العدو لا يمكنه أن يفعل شيئا في المنطقة.

وأفاد بأن وضع الحرس الثوري والجيش في إيران اليوم، لا يمكن مقارنته بالماضي.

وأشار في تصريحات، إلى أن العدو أطلق حربا افتراضية ومعرفية وإعلامية ضد إيران بعد أن يأس من المواجهة العسكرية.

وأوضح اللواء باقري أن العدو لو وجد ترحيبا من قبل الشارع لكان لجأ للخيار العسكري وهذا ليس مستبعدا.

وذكر أن قلة من المخدوعين واكبت العدو في أعمال الشغب، لكن الشعب الإيراني الواعي ورغم كل المشاكل والصعوبات الاقتصادية تصدى للخدع وميز بين الاحتجاج والفوضى.

وبين أنه وعلى الرغم من أن الأمور أصبحت صعبة بسبب العقوبات والضغوطات الاقتصادية فإنه يجب على الدولة بذل كل جهودها لإرضاء الناس.

المصدر: وكالة "إرنا"

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