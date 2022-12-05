اليابان ترصد 318 مليار دولار للتسلح خلال السنوات الـ5 المقبلة

وجّه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس القادمة إلى 43 تريليون ين، بواقع 318 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "كيودو"، فإن ميزانية استراتيجية الدفاع اليابانية الجديدة للأعوام ما بين 2023 -2027، تفوق الميزانية الدفاعية للأعوام 2019 – 2023 التي بلغت 27.47 تريليون ين "203.5 مليار دولار"، بمقدار 1.5 مرة.

وصرح وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء، بأن هذه الميزانية ستمكن وزارة الدفاع من تعزيز قدرات اليابان الدفاعية.

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يذكر أن وزارة المالية اليابانية ارتأت أن المبالغ التي تطالب بها وزارة الدفاع عالية جدا، وطالبت بتخفيضها.

وسبق القرار اجتماع عقده كيشيدا مع وزيري الدفاع والمالية، وأصدر تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نمو الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول العام 2027.

المصدر: نوفوستي