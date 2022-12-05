الصين.. مسؤولو الحزب الشيوعي يلقون النظرة الأخيرة على جثمان الزعيم جيانغ زيمين (فيديو)

ألقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكبار المسؤولين الحاليين والسابقين اليوم الاثنين، النظرة الأخيرة على جثمان الزعيم الصيني الراحل جيانغ زيمين، الذي توفي الأسبوع الماضي عن 96 عاما.

وعرضت قناة "سي سي تي في" الرسمية شي وسلفه هو جينتاو وآخرين ينحنون أمام الزعيم الصيني السابق جيانغ في مستشفى عسكري في بكين.

ثم نقلت الجثة إلى محرقة في مقبرة باباوشان المخصص لكبار القادة.

ومن المقرر إقامة حفل تأبين رسمي يوم الثلاثاء في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن وفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين، كانت بسبب مرض اللوكيميا (سرطان الدم) وفشل العديد من الأعضاء.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للرئيس الأسبق كان في منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلال حضوره أعمال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وشغل جيانغ زيمين منصب الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الصيني، في الفترة من 1993 حتى 2002، ويعد الرئيس الخامس لجمهورية الصين الشعبية في الفترة من 1993 حتى 2003، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية من 1989 حتى عام 2004.

وبعدما خلف الزعيم الإصلاحي دنغ شياو بينغ أشرف جيانغ على عودة هونغ كونغ من الحكم البريطاني عام 1997 وانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001.

المصدر: وكالات