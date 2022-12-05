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أول ظهور لزوج بيلوسي بعد تهشيم رأسه بمطرقة (صور)

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أول ظهور لزوج بيلوسي بعد تهشيم رأسه بمطرقة (صور)
Globallookpress
نانسي بيلوسي وزوجها
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تداول مغردون على نطاق صورا لأول ظهور لبول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم دموي بمطرقة داخل منزلهما.

وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.

وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفازا في يد واحدة هي اليسرى.

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وفي يوم 28 أكتوبراقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه.

وخضع بول بيلوسي لعمل جراحي يوم الجمعة الماضي بسبب تشقق في الجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة،

ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

المصدر: وكالات

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