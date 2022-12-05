أول ظهور لزوج بيلوسي بعد تهشيم رأسه بمطرقة (صور)

تداول مغردون على نطاق صورا لأول ظهور لبول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أمس الأحد، وذلك بعد إصابته في هجوم دموي بمطرقة داخل منزلهما.

وتواجد بيلوسي مع زوجته داخل مركز كينيدي للتكريم، وكان يجلس بجوارهما الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ إمهوف.

وظهر بول بيلوسي في المناسبة مرتديا قبعة ذات حواف، وقفازا في يد واحدة هي اليسرى.

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Paul Pelosi is seen in public for the first time, since he was attacked in his home, at the Kennedy Center Honors. pic.twitter.com/SmzKXPlYQL — Mike Sington (@MikeSington) December 5, 2022

Attending the Kennedy Center honors tonight with Speaker Pelosi — Paul Pelosi. pic.twitter.com/SA367AVoF3 — Jonathan Karl (@jonkarl) December 5, 2022

وفي يوم 28 أكتوبراقتحم شخص منزل نانسي بيلوسي في سان فرانسيسكو، وكان يبحث عنها، لكنها لم تكن موجودة، وعثر على زوجها في المقابل وهاجمه.

وخضع بول بيلوسي لعمل جراحي يوم الجمعة الماضي بسبب تشقق في الجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة،

ومن المعروف أن الهجوم الذي استهدف بول وقع يوم 28 أكتوبر الماضي. وتم اعتقال مشتبه به، وهو مهاجر غير شرعي من كندا، ووجهت إليه تهمة محاولة اختطاف مسؤول أمريكي.

المصدر: وكالات