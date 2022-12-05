لافروف: واشنطن مسؤولة عن عدم إحراز تقدم في قضية شبه الجزيرة الكورية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن عدم رغبة الجانب الأمريكي في اتخاذ خطوات عملية تجاه كوريا الشمالية، هو سبب عدم إحراز تقدم في قضية شبه الجزيرة الكورية.

وقال لافروف للمشاركين في مؤتمر موسكو حول حظر انتشار الأسلحة النووية: "بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات عملية بناءة تجاه بيونغ يانغ، لا يوجد تقدم في حل الوضع حول شبه الجزيرة الكورية".

وأطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين حوالي 130 قذيفة بدءا من الساعة 08:59 بتوقيت موسكو من مقاطعة جانجون باتجاه بحر اليابان ومن مقاطعة هواغهاي نام دو باتجاه زيلتي، من راجمات صواريخ.

ومن جهتها، وصفت سيئول هذه الإجراءات بأنها انتهاك للاتفاقية بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018.

المصدر: نوفوستي