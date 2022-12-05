شولتس يقترح إلغاء حق النقض "الفيتو" وتبني سياسة التصويت بالإجماع في القرارات الأوروبية المصيرية

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، لصحيفة Foreign Affairs، بأن على أوروبا أن تتوحد، وتنحي خلافاتها القديمة جانبا، لمواجهة الأزمات التي تعاني منها.

وأضاف شولتس، أنه يتوجب على أوروبا إيجاد حلول مشتركة للأزمة الاقتصادية، والمشاكل الناتجة عن الهجرة المتزايدة، مشيرا إلى ضرورة تنظيمها وفق قوانين عملية واستراتيجية تتوافق مع "القيم الأوروبية".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وتنظيم استقبال العمال ذوي الحرف المطلوبة في أسواق العمل الأوروبية.

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وأشار إلى أهمية صندوق إعادة الإعمار والاستدامة الأوروبي في مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

واقترح أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة التصويت بالأغلبية في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، والأزمات الاقتصادية، وإلغاء حق النقض "الفيتو" الذي تستخدمه بعض الدول لتقييد تنفيذ تلك القرارات، لتمكين الاتحاد من التوسع، وجعله قوة فاعلة ذات وزن جيوسياسي.

المصدر: نوفوستي