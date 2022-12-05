هجرة عكسية.. مواطن ألماني يعبر حدود بيلاروس طلبا للجوء

أفاد المكتب الصحفي لدائرة حرس الحدود البيلاروسية بأن أفراد الدائرة احتجزوا مواطنا ألمانيا على الحدود دخل أراضي الجمهورية من أجل الحصول على حق اللجوء.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "احتجزت دورية حرس الحدود البيلاروسية في 4 ديسمبر الجاري بالقرب من الحدود مع بولندا، رجلا تقدم على الفور بطلب لمنحه حق اللجوء في بلادنا. وفي سياق التحقق تم التأكيد أن الأجنبي المحتجز مواطن ألماني".

وأضاف البيان أن الرجل المحتجز أوضح أن سبب قراره تغيير مكان إقامته يعود إلى تدهور الأوضاع المعيشية في وطنه ألمانيا.

المصدر: نوفوستي