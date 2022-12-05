المفوضية الأوروبية: لم نتابع التصريحات الروسية المتعلقة بسقف سعر النفط

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، بأن الاتحاد الأوروبي سيحلل أبعاد قرار موسكو بعدم بيع النفط للدول التي تتبنى وضع سقف لسعر نفطها، وسيتخذ القرارات الملائمة.

وادعى خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، أنه لا يتابع التصريحات الروسية، وأن المفوضية لن تعلق على امتناع روسيا عن بيع النفط تحت شروط السقف السعري حتى لو اضطرت لخفض الإنتاج، لكنها ستدرس تطورات الموقف.

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وجاء القرار الروسي ردا على عقوبات النفط الغربية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النقل البحري بقيمة 60 دولارا للبرميل.

المصدر: تاس