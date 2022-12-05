قائد قوات "أحمد" الشيشانية: القوات الروسية تمسك بزمام الأمور في نقاط التماس

صرح قائد قوات "أحمد" الشيشانية الخاصة، آبتي علاء الدينوف، بأن القوات الروسية تتقدم تدريجيا، وتسيطر على زمام الأمور في خطوط المواجهة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وأكد علاء الدينوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، أن وزارة الدفاع الروسية، بالتعاون مع شركة "فاغنر" العسكرية، وقوات "أحمد" الشيشانية، تسيطر على زمام الأمور في نقاط التماس.

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وأضاف، أن القوات الروسية تتقدم في محاور باخموت، وسوليدار، كريمينايا، وسفاتوفو، وتشيرفونوبوفكا، بشكل كبير.

وأشار إلى ضرورة تدمير تحصينات قوات كييف في هذه المناطق، لتتمكن القوات الروسية من التقدم بسهولة.

المصدر: نوفوستي