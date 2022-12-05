رئيس مجلس الدوما الروسي: أنشطة الولايات المتحدة العسكرية البيولوجية تهدد البشرية

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن الأنشطة العسكرية البيولوجية لواشنطن تمثل تهديدا للبشرية جمعاء.

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جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم، حيث شدد فولودين على أن "النشاط البيولوجي العسكري لواشنطن يشكل تهديدا للبشرية جمعاء"، وتابع: "الزملاء، من المهم العمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير لضمان سلامة مواطنينا".

وأشار فولودين إلى أن الخبراء الروس كشفوا حقائق عن نشاط بيولوجي عسكري أمريكي على أراضي أوكرانيا، مؤكدا انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الكيماوية، حيث منعت واشنطن وحلفاؤها، كما هو متوقع، اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرارات التي اقترحتها روسيا للتحقيق في هذه الجرائم، مؤكدا على أن "لديهم ما يخفونه".

ويقعد اليوم اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والجلسة المفتوحة الخامسة عشرة للجمعية.

المصدر: نوفوستي