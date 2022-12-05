فولودين: الولايات المتحدة تعيق تقدم الدول الأخرى للحفاظ على مصالحها

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن الولايات المتحدة تعيق تقدم الدول الأخرى، للحفاظ على مصالحها وهيمنتها على العام.

وأضاف فولودين، خلال اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي المنعقد في موسكو، أن العالم يجب أن يتخلص من نظام القطب والواحد، ويسعى لتكوين نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

وأكد على ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

المصدر: نوفوستي