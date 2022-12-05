روسيا تعد ردا على فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن موسكو تستعد للرد على حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، وأنها "لن تعترف بأي سقوف".

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وأجاب المتحدث باسم الكرملين على سؤال حول موعد رد موسكو المتوقع، بالقول إن "القرار قيد الإعداد"، مشددا على أن "الشيء الجلي واحد، لن نعترف بأي سقوف".

وتعليقا على تصريحات الولايات المتحدة بأن "لا شيء سيتغير" بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، قال بيسكوف: "سيتغير. شيء واحد واضح ولا جدال فيه: اعتماد هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية".

المصدر: تاس