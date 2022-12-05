حزب العمال البريطاني يريد إلغاء مجلس اللوردات إذا فاز بالانتخابات

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني سايروس ستارمر عن خطط الحزب لإلغاء مجلس اللوردات بعد فوزه بالانتخابات.

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وقال ستارمر لشبكة "سكاي نيوز": "نعم، نريد حقا إلغاء مجلس اللوردات، ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه الدفاع عن مجلس اللوردات"، مضيفا أنه إذا فاز في الانتخابات العامة، فإنه يأمل في إجراء الإصلاح في ولايته الأولى كرئيس للوزراء.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت في وقت سابق، نقلا عن وثيقة لرئيس الوزراء البريطاني السابق وزعيم حزب العمال السابق غوردون براون، أن حزب العمال في المملكة المتحدة يمكنه إلغاء مجلس اللوردات واستبداله بـ "مجلس الشيوخ والأقاليم"، إذا ما فاز في الانتخابات العامة المقبلة.

والانتخابات العامة هي انتخابات البرلمان البريطاني، وتجري كل 5 سنوات، وبناء على نتائجها يتم انتخاب الحزب الحاكم، الذي يصبح زعيمه رئيس الوزراء الجديد للبلاد، ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في البلاد عام 2024.

ومجلس لوردات المملكة المتحدة هو الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ويتم اختيار أعضائه من طبقة النبلاء المكونة من اللوردات "الروحانيين" واللوردات "الدنيويين"، حيث يبلغ عدد اللوردات الروحانيين 26 بين رؤساء للأساقفة وأساقفة في كنيسة إنجلترا الرسمية للدولة، ومعظم اللوردات الدنيويين من النبلاء مدى الحياة، والذين يعينهم الملك بناء على نصيحة رئيس الوزراء أو لجنة التعيينات في مجلس اللوردات، إلا أنهم يشملون كذلك النبلاء بالوراثة.

المصدر: نوفوستي