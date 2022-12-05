 
مباشر

"يونهاب": جيش كوريا الشمالية يطلق 130 قذيفة في شرق وغرب البلاد

أخبار العالم

Globallookpress Carsten ReisingerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ub62

أطلق جيش جمهورية كوريا الشمالية حوالي 130 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية العازلة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد.

إقرأ المزيد
زعيم كوريا الشمالية يدعو لاجتماع
زعيم كوريا الشمالية يدعو لاجتماع "مهم"

نقلت ذلك وكالة "يونهاب" اليوم الاثنين عن لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة للجمهورية الكورية، ووفقا للجيش فقد تم إطلاق حوالي 130 قذيفة بدءا من الساعة 08:59 بتوقيت موسكو من مقاطعة جانجون باتجاه بحر اليابان ومن مقاطعة هواغهاي نام دو باتجاه زيلتي، من راجمات صواريخ كورية.

في سيئول وصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك للاتفاقية بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا