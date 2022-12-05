"يونهاب": جيش كوريا الشمالية يطلق 130 قذيفة في شرق وغرب البلاد

أطلق جيش جمهورية كوريا الشمالية حوالي 130 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية العازلة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد.

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نقلت ذلك وكالة "يونهاب" اليوم الاثنين عن لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة للجمهورية الكورية، ووفقا للجيش فقد تم إطلاق حوالي 130 قذيفة بدءا من الساعة 08:59 بتوقيت موسكو من مقاطعة جانجون باتجاه بحر اليابان ومن مقاطعة هواغهاي نام دو باتجاه زيلتي، من راجمات صواريخ كورية.

في سيئول وصفت هذه الإجراءات بأنها انتهاك للاتفاقية بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018.

المصدر: تاس