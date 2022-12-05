الصين تدعو إلى ضمان إمدادات مستقرة بعد فرض سقف لسعر النفط الروسي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أنه يجب على المجتمع الدولي ضمان الإمدادات المستقرة لموارد الطاقة على خلفية فرض سقف لسعر النفط الروسي.

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وفي تعليقها على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لسعر النفط الروسي قالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "النفط هو إحدى السلع الأساسية، ومن المهم للغاية ضمان أمن الإمدادات العالمية لهذا النوع من موارد الطاقة".

وأشارت إلى أن التعاون الثنائي بين بكين وموسكو يحمل طابعا متبادل المنفعة ويعتمد على مبادئ الاحترام المتبادل. وأضافت: "نعتقد أنه يجب على كل الأطراف المعنية بذل الجهود البناءة لضمان إمدادات النفط".

وبدأ في 5 ديسمبر الجاري سريان مفعول الحظر المفروض على إمدادات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، بالإضافة إلى فرض سقف لسعر النفط الروسي المورد بحرا بسعر 60 دولارا للبرميل. وانضمت مجموعة الثماني الكبرى وأستراليا إلى هذه القيود أيضا. ويعتبر عدد من الخبراء الأوروبيين أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي. من جانبها أعلنت روسيا سابقا أنها لن تبيع نفطها في ظل سقف الأسعار حتى لو كانت مضطرة لخفض الإنتاج.

المصدر: تاس