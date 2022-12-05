بلومبرغ: ألمانيا ستخصص 10.5 مليار دولار لشراء 35 مقاتلة أمريكية "إف - 35"

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وثيقة حكومية ذات صلة أن ألمانيا ستخصص 10 مليارات يورو أي 10.5 مليار دولار لشراء 35 مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف – 35".

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وتظهر الوثيقة أن عمليات التسليم مخطط لها في في الفترة من 2026 إلى 2029، وسيتم تخصيص الأموال لهذه الصفقة من صندوق خاص لتعزيز القوات المسلحة الألمانية بمبلغ 100 مليار يورو. وبحسب الوكالة ، ستحصل برلين أيضا على "صواريخ جو - أرض وبنية تحتية أرضية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز ، قد صرّح متحدثا في مؤتمر برلين الأمني ​​في 30 نوفمبر، بأن الطائرات المقاتلة ضرورية للبلاد لمواصلة "المساهمة في المشاركة النووية" في الناتو.

وعلى الرغم من أن ألمانيا ليس لديها قنابل نووية، إلا أن الطائرات الألمانية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية أمريكية في حالة الحرب. حتى الآن ، تم تعيين هذه المهمة لطائرة الاستطلاع تورنادو، والتي من المتوقع أن تنتهي مدة خدمتها في عام 2025، فيما ظهرت معلومات في عام 2019، تفيد بأن برلين تنوي استبدال هذا النوع من الطائرات بمقاتلات من طراز إف – 35.

المصدر: تاس