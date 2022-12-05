إدانات شديدة لترامب بعد دعوته لإنهاء العمل بالدستور الأمريكي

أدان البيت الأبيض ومشرعون ديمقراطيون بشدة تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن دعا إلى تعليق الدستور لقلب نتائج انتخابات 2020.

وكان ترامب قد كرر مزاعمه التي كثيرا ما يستشهد بها عن تزوير الانتخابات في انتخابات 2020، في منشور على منصة "تروث سوشيال".

وكتب ترامب أن مثل هذا الاحتيال "يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

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وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان إن "مهاجمة الدستور وكل ما يمثله هو لعنة على روح أمتنا".

بينما نشر النائب بيل باسكريل تغريدة عبر "تويتر" قال فيها إن "ترامب دعا إلى تدمير الدستور وجعل نفسه ديكتاتورا".

كما كتب النائب إريك سوالويل، "يجب على كل مراسل في الكونغرس أن يطلب ردودا من الجمهوريين في الكونغرس حول دعوة دونالد ترامب لإنهاء الدستور" وتساءل: "كم منهم أطلق على نفسه اسم "المحافظين الدستوريين" خلال سنوات أوباما؟".

وغرد النائب ريتشي توريس قائلًا: "دونالد ترامب يريد تعليق الدستور باسم حماية الدستور، تماما كما ارتكب تزويرا انتخابيا باسم منع تزوير الانتخابات".

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية