أضرار جسيمة بمقاتلة "إف-35" قيمتها 100 مليون دولار بعد هبوط اضطراري باليابان.. فيديو

تحطمت العجلة الأمامية لمقاتلة "إف-35" أمريكية يبلغ ثمنها 100 مليون دولار، بينما كانت عربة سحب تقطرها على مدرج المطار في اليابان بعد هبوطها الاضطراري.

ونفذت المقاتلة هبوطا اضطراريا في القاعدة بسبب خلل كهربائي حوالي الساعة 2 مساء في 1 ديسمبر، وبعد الهبوط على المدرج، بدأت الأطقم في سحب الطائرة من العجلة الأمامية، مما أدى إلى تحطمها وسقوط مقدمة الطائرة على المدرج، جراء وقوع خلل في عجلتها الأمامية.

ولم يتضح حجم الضرر الذي تسبب فيه الحادث، وقال متحدث في القوات الأمريكية، أن التحقيق جار لرصد أي مشكلة محتملة في معايير السلامة والأمان.

ويوجد لدى الجيش الأمريكي 300 مقاتلة من طراز "إف-35".

المصدر: ديلي ميل