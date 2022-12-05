وزير بريطاني يدعو لرفض قبول لجوء الألبان في المملكة المتحدة

دعا وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إلى منع الألبان من حق اللجوء في بريطانيا، لأنهم قادمون من بلد "آمن بشكل واضح".

وقال جينريك إنه يجب "استبعاد هؤلاء الأفراد من الحق في طلب اللجوء"، محذرا من أن المستويات الحالية للهجرة إلى بريطانيا "لا تحتمل".

وجاءت تصريحات وزير الهجرة البريطاني في الوقت الذي رفضت فيه وزارة الداخلية التعليق على تقرير في صحيفة "صنداي تايمز" بأن الوزراء يعملون على تشريع يمكن أن يمنع طالبي اللجوء الذين يدخلون بطرق غير قانونية من الاستقرار في بريطانيا.

وتردد أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، تحث رئيس الوزراء ريشي سوناك، على دعم خطط وضع كل مهاجر غير شرعي رهن الاحتجاز عند وصوله.

وتتعرض الحكومة لضغوط شديدة من أعضاء البرلمان المحافظين للتعامل مع قضية مهربي البشر الذين يستخدمون قوارب صغيرة لنقل المهاجرين عبر القنال الإنجليزي.

ويمثل الألبان أكثر من ثلث مهاجري القنال البالغ عددهم 33 ألفا، الذين وصلوا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وقال جينريك إنهم الآن "الأولوية الأولى".

المصدر: وكالة الأنباء البريطانية