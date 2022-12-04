نتنياهو ينتقد ترامب بسبب كاني ويست ونيك فوينتس

انتقد بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، غداء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع اليميني المتطرف نيك فوينتس، ومغني الراب كاني ويست، المعروف بمعاداة السامية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة NBC News الأمريكية إن ترامب قد فعل في السابق "أشياء رائعة" لإسرائيل، على سبيل المثال، اعترف بالقدس عاصمة للبلاد، وكذلك اعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وأكد نتنياهو أنّه لا يزال ممتنا للزعيم الأمريكي السابق.

وأردوف قائلا: "بالنسبة إلى كاني ويست والضيف الآخر غير المقبول، أعتقد أنه ليس فقط غير مقبول، إنه خطأ. وآمل أن يجد (ترامب) طريقة للابتعاد عنه والتنديد به".

المصدر: نوفوستي