تركيا: لا نستأذن أحدا عندما يتعرض أمننا القومي للخطر

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده لا تطلب الإذن من أحد عندما يتعرض أمنها القومي للخطر، وأنها تكتفي بالتنسيق مع الحلفاء.

وتحدث قالن لقناة "الجزيرة" الإنكليزية عن غارات تركيا الجوية على مواقع إرهابية شمالي العراق وسوريا بعد تفجير إسطنبول الإرهابي، في 13 نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين.

وشدد قالن أن قوات بلاده ستلاحق الإرهابيين للقضاء عليهم جوا وبرا.

ولافتا إلى أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي غيّر تكتيكه في شن الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وقال: "يستعملون أشخاصا من أعراق مختلفة لإخفاء هويتهم".

وعن تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول، أضاف قالن أنه تم بتنسيق من "واي بي جي" بشكل "صارخ"، وقال إن كافة عناصر ومواقع "بي كي كي" وأذرعه في سوريا، سواء كانوا شمال أو شرق أو غرب أو بالقرب من الحدود التركية، "أهداف مشروعة لتركيا".

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ومشيرا إلى أن القوات التركية لم تستهدف في عملياتها شمالي سوريا القوات الأمريكية أو الروسية، وأكد قالن أن بلاده استهدفت عناصر "بي كي كي" وأذرعه.

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المصدر: الأناضول