الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا يخضع لتنظير الحنجرة

خضع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، لتنظير الحنجرة حيث جاءت نتيجته "طبيعية"، وذلك بعد جراحة في الحبال الصوتية الشهر الماضي.

وقال بيان نشره مكتبه إن "لولا دا سيلفا زار صباح اليوم المستشفى السوري اللبناني لإجراء تنظير للحنجرة كان مقررا مسبقا".

وأضاف البيان المقتضب عن حالته الصحية أن "الفحص جاء طبيعيا".

وكان لولا دا سليفا، خضع لعملية جراحية في 20 نوفمبر الماضي لإزالة ورم حميد من حباله الصوتية بعد حملة انتخابية استمرت شهورا وأثار فيها صوته الأجش القلق.

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وأشار الأطباء الى عدم ظهور أي ورم جديد.

وشخّص الأطباء إصابة لولا دا سليفا بسرطان الحنجرة عام 2011 بعيد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين بين عامي 2003 و2010.

وانتخب لولا دا سليفا (77 عاما) رئيسا لولاية ثالثة في أكتوبر الماضي عقب فوزه بفارق ضئيل على الرئيس جايير بولسونارو.

وأقلع لولا عن التدخين عام 2010 اثر ادخاله المستشفى للعلاج من ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: "أ ف ب"