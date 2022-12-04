الرياح الشديدة تحرم أكثر من 100 ألف منزل في كندا من الكهرباء (فيديو)
Globallookpress Christopher Drost
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تسببت العواصف بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل في مقاطعة أونتاريو الكندية.
وأشارت قناة CBC إلى أن سكان تورنتو، يعانون من آثار العوامل الجوية بشكل خاص.
وأعلن المكتب الوطني للأرصاد الجوية أن سرعة الرياح وصلت في الأماكن إلى 27 متر في الثانية.
ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في 24 مايو، بسبب العواصف الرعدية في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الكندية.
المصدر: RT