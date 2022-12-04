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أميرعبد اللهيان: الغرب يشن حربا هجينة على إيران

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أميرعبد اللهيان: الغرب يشن حربا هجينة على إيران
AP
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اتهم وزير خارجية إيران، أمير عبد اللهيان، الغرب بأنه يشن حربا هجينة ضد بلاده، وأكد أن أحد أهداف واشنطن من دعم أعمال الشغب، إرغام طهران على الامتثال لإملاءاتها في المفاوضات النووية.

وقال عبد اللهيان، في مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون البناء والتنمية المستدامة وتوثيق العلاقات بين الجانبين.

وأضاف: "مسرورون لارتفاع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين.. سابحث تعزيز وتطوير العلاقات مع صربيا خلال لقاءاتي ومباحثاتي مع المسؤولين الصرب".

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المصدر: موقع نورنيوز إيران

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