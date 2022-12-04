5 إصابات جراء انفجار سيارة تعمل على الغاز في قونية التركية

انفجرت سيارة تعمل على الغاز في ورشة لتصليح أنظمة الغاز في منطقة قونية وسط جنوب تركيا، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وبحسب ما نشرته صحيفة تركيا بالعربي، فإن الانفجار وقع في منطقة قونية وتسبب تسرب الغاز من سيارة تم إحضارها إلى ورشة تصليح أنظمة الغاز إلى انفجار، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وأضافت أنه تضرر مكان العمل جراء الحريق الناجم عن الانفجار، كما احترقت السيارة.

وبعد الإبلاغ تم إرسال فرق الإطفاء والإسعاف إلى مكان الانفجار.

وبحسب المعلومات الأولية، نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى قونية بعد إجراء الإسعافات الأولية.

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المصدر: صحيفة تركيا بالعربي