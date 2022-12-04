مسلحون يقتحمون مسجدا في نيجيريا ويختطفون 13 مصلّيا

اقتحم مسلحون مسجدا شمالي نيجيريا وخطفوا 13 مصليا، وأطلقوا النار على إمام المسجد بعد محاولتهم خطفه وأصابوا 11 شخصا.



وبحسب صحيفة "بانش" المحلية، فإن المسلحين خطفوا 19 شخصا في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا من المسجد أثناء صلاة مساء السبت، لكن أطلق سراح ستة منهم في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "صحيح أنه وقع هجوم اقتحم مسلحون المسجد أثناء أداء الصلاة وأطلقوا النار وأصابوا الإمام وشخص آخر. وقد تم التكفل بهم ونقلهم الى المستشفى. كما اختطف المسلحون عددا من المصلين في المسجد".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 12 شخصا قتلوا في الهجوم ، بينهم إمام المسجد.

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المصدر: نوفوستي