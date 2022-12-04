تطورات جديدة في قضية مقتل ابن عم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، بأن المحكمة الجنائية قبلت لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في طرابزون، بقضية قتل صفا دونمز، ابن عم وزير الداخلية سليمان صويلو.

إقرأ المزيد

وبحسب ما نشرته صحيفة "جمهوريات"، اكتمل التحقيق الذي أجراه مكتب النائب العام في طرابزون، وتم تقديم لائحة اتهام ضد المتهم المحتجز فاتح أولوسوي بتهمة "القتل العمد" و"شراء ونقل وحيازة أسلحة نارية ورصاصات غير مرخصة".

وأضافت الصحيفة أن تقرير الخبير المتضمن في لائحة الاتهام والذي قبلته المحكمة الجنائية العليا، كشف عن تفاصيل الجريمة.

جدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية بتهمة "القتل العمد" والمطالبة بسجن المتهم مدى الحياة.

المصدر: وسائل إعلام تركية