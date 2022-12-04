رئيس جنوب إفريقيا يمازح الصحفيين بانتظار البتّ باتهامات فساد ضده

مازح الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، الصحفيين خلال اجتماع لجنة حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم الأحد، للبت في مصيره السياسي بعد اتهامات بالفساد وجهت له.

وشارك رامافوزا صحفيين بعض النكات أثناء ظهوره لفترة وجيزة أمامهم، علما أن مستقبله السياسي بات معلقا بينما يواجه دعوات من داخل الحزب ومن أحزاب المعارضة للتنحي عن منصبه وسط فضيحة تتعلق بـ "مزرعة يمتلكها ويربي فيها الماشية."

هذا وتم استبعاد رامافوزا من حضور اجتماع الأحد، والذي جاء بعد أيام من إصدار لجنة برلمانية مستقلة تقريرا أشار محتواه إلى أنه ربما يكون "انتهك قوانين مكافحة الفساد."

ويتبع التقرير المذكور شكوى جنائية قدمها رئيس المخابرات السابق آرثر فريزر، والذي اتهم رامافوزا بغسيل أموال عن طريق سرقة مبلغ نقدي كبير من مزرعته عام 2020.

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن. مؤكدا خلال حديثه مع صحفيين لفترة وجيزة، عزمه حضور اجتماع يوم غد الاثنين للجنة التنفيذية الوطنية للحزب، وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الحزب.

المصدر: أ ب