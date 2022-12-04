بلينكن: ندعم المحتجين الصينيين والإيرانيين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم المحتجين في الصين وإيران وجميع أنحاء العالم.

وقال بلينكن لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تدعم المحتجين في الصين: "نعم، بالطبع".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيران أيضا.

وتابع: "لقد أعلنا أننا ضد قمع الاحتجاجات في كل مكان، بما في ذلك الصين. ولكن الأمر لا يتعلق بنا، بل يتعلق بحقيقة أن الناس في كلا البلدين يحاولون التعبير عن آرائهم وتحقيق التطلعات وبرد فعل السلطات على ذلك".

المصدر: RT