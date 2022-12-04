لص سيارات يرفع حالة التأهب الأمني في مطار إسرائيلي (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينيا سرق سيارة واقتحم نقطة تفتيش في طريقه إلى مطار إسرائيل الرئيسي يوم الأحد، لينطلق إنذار أمني في المنطقة انتهى بإلقاء القبض عليه.

وأشارت السلطات إلى أن السارق ضل طريقه، وأن ما حدث لم يكن محاولة هجوم.

وقال موقع "تايم أوف إسرائيل" إن المشتبه به أصيب بجروح طفيفة بعد أن أطلق الحراس النار، مشيرا إلى أنه سيتم استجوابه بعد تلقي العلاج.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا منبطحين بجوار أمتعتهم في صالة المغادرة بمطار بن غوريون، بينما ترددت التعليمات عبر مكبرات الصوت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المشتبه به فلسطيني من الضفة الغربية يقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني، وصل إلى نقطة تفتيش المطار في سيارة مسروقة، وشق طريقه نحو الصالة الرئيسية، مما أدى إلى مطاردة قصيرة تم خلالها إطلاق النار عليه واعتقاله.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنه يُعتقد أن المشتبه به اتخذ منعطفا خاطئا من الطريق السريع الرئيسي بين تل أبيب والقدس، وهذا يعني أن محاولته للهروب أوصلته إلى واحدة من أكثر المرافق التي تتمتع بالحماية الأمنية في إسرائيل.

وصرح متحدث باسم الشرطة "يحدث ذلك كل أسبوع تقريبا".

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Shots fired outside Terminal 3 at Ben Gurion airport in “Tel Aviv.” Travelers were asked to lie down on the floor by airport security, #israel#TelAvivpic.twitter.com/DwJSqlgDaJ — Cityintel (@Cityintel1) December 4, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إسرائيلية