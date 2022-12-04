مخاوف في ألمانيا بشأن إتمام صفقة مقاتلات أف-35 الأمريكية

عبرت وزارة الدفاع الألمانية عن "مخاوف جدية" بشأن إتمام صفقة شراء مقاتلات أمريكية من طراز أف-35 في إطار خطة تطوير الجيش الألماني.

وحسب وثيقة نشرت فحواها "فرانس برس" فإن هناك شكوكا تحيط بإنجاز التحديثات اللازمة لقاعدة بوخيل الجوية التي ستستقبل الطائرات بحلول عام 2026 ما إن تبدأ عملية التسليم.

والوثيقة أعدتها وزارة المالية للجنة، واستندت إلى تقييمات وزارة الدفاع.

وحذرت الوثيقة من أن الإطار الزمني الحالي "طموح للغاية"، كما أن المتطلبات الأمنية المعقدة من الجانب الأميركي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير وزيادة في الكلفة.

وأضافت أن هناك أيضا مخاطر تتمثل في عدم إمكانية الحصول على الموافقات الخاصة بعمليات طيران مقاتلات أف-35 في ألمانيا في الوقت المحدد نظرا لعدم توفر مستندات مطلوبة.

ولفتت الوثيقة أيضا إلى عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكلفة منها التضخم وتقلبات سعر الصرف بين الدولار واليورو وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكانت برلين أعلنت في مارس، وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية الخاصة، نيتها شراء 35 طائرة حربية من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لاستبدال أسطولها المتقادم من طائرات "تورنادو".

لكن وزارة الدفاع أثارت مخاوف بشأن عوامل "تأخير" و"تكاليف إضافية" تعترض الصفقة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو، حسب رسالة "سرية" موجهة إلى لجنة الميزانية في البرلمان.

وأشارت الرسالة إلى مخاطر تتعلق بانجاز تطوير القاعدة الجوية التي ستستضيف مقاتلات أف-35 إضافة الى متطلبات أمنية وصعوبات لنيل موافقات لتحليق الطائرات في ألمانيا في الوقت المطلوب.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إنه سيكون هناك "تعاون وثيق" مع البرلمان و"توضيح" للأمور.

ونقلت "فرانس برس" عن مصادر برلمانية أن اجتماعا طارئا سيعقد الاثنين في وزارة الدفاع يحضره أعضاء لجنة الميزانية من الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المفترض أن تفرج اللجنة عن الدفعة الأولى من أموال الصفقة في 14 من الشهر الجاري.

ويأتي تمويل الصفقة من خطة بقيمة 100 مليار يورو مخصصة للقوات المسلحة تم الكشف عنها في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، في محاولة لتحديث الجيش الألماني الذي يعاني من نقص التمويل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن الأسبوع الماضي أنه يريد إتمام صفقة طائرات أف-35 الأحدث في العالم بحلول نهاية العام.

المصدر: "أ ف ب"