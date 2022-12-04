الخارجية الإيرانية لبريطانيا: الموت جيد لكن للجار!

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، عن شرعية مواجهة أعمال الشغب في بريطانيا والتنديد بذلك إذا واجهتها إيران.

وقال كنعاني في سلسلة تغريدات على "تويتر": "سلطات الأنظمة التي تملك سجلا حافلا بالانقلابات العسكرية والمؤامرات والتدخلات والحروب المدمرة التي خلفت ملايين القتلى، تُظهر نفسها مؤخرا كحماة حقوق الإنسان في دول أخرى".

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وأضاف: "من السخرية أنهم لم يفلحوا في إخفاء هويتهم المعادية لحقوق الإنسان رغم تظاهرهم الكاذب بحمايتها".

وتابع: "الاحتجاجات الشعبية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا سيئة وتستدعي التعامل معها بعنف أما الفوضى في الدول المستهدفة من قبل هذه الدول، تعتبر جيدة وجديرة بتلقي الدعم من قبل هذه الدول".

واعتبر أن "زعماء هذه الأنظمة يقدمون تعريفا يرضيهم عن الفوضى والاحتجاج، بعد أن قاموا بتقسيم الإرهاب إلى جيد وسيء. الموت جيد ولكن للجار".

المصدر: RT