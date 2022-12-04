الولايات المتحدة.. ذوو ضحايا مذبحة مدرسة يوفالدي في تكساس يطالبون السلطات بتعويض مادي ضخم

كشفت وثائق قضائية عن تقدم ذوي ضحايا المذبحة التي وقعت في مدرسة يوفالدي، تكساس والتي أسفرت عن مقتل 21 شخصا، بدعوى قضائية للمطالبة بتعويض مادي ضخم.

ويختصم الأهالي في دعواهم الشرطة المحلية، وشرطة الولاية، وسلطات المدينة، ومسؤولين آخرين في المدارس وهيئات إنفاذ القانون، ويطالبون بمبلغ 27 مليار دولار بسبب التأخر في الاستجابة للهجوم.

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وتقول الدعوى، المقامة أمام محكمة اتحادية في أوستن الثلاثاء، إن المسؤولين فشلوا في اتباع بروتوكول إطلاق النار النشط عندما انتظروا أكثر من ساعة لمواجهة المهاجم داخل فصل دراسي بالصف الرابع.

ومن بين أولئك الذين رفعوا الدعوى، موظفو المدرسة وممثلو القُصر الذين كانوا حاضرين في مدرسة روب الابتدائية، عندما اقتحم مسلح الحرم الجامعي، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين في أعنف إطلاق نار بالمدرسة في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وفي أكتوبر 2022، اعترف العقيد ستيف ماكرو، رئيس إدارة السلامة العامة في تكساس، بأخطاء ارتكبها الضباط، لكنه دافع عن وكالته قائلا إنهم "لم يخذلوا" يوفالدي.

جدير بالذكر أنه تم فصل اثنين من ضباط الشرطة بسبب أفعالهما في مكان الحادث واستقال آخرون أو منحوا إجازة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية