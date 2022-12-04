برلماني روسي لا يستبعد تورط المختبرات الأمريكية في النفوق الجماعي للفقمات في بحر قزوين

أكد عضو لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، عبد الحكيم غادجييف، أن المعامل البيولوجية الأمريكية قد تكون متورطة في النفوق الجماعي للفقمات في بحر قزوين.

وقال غادجييف: "أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطة مهمة غفل عنها الكثيرون. وهنا أعني المختبرات البيولوجية الأمريكية، المنتشرة تقريبا على طول حدود روسيا. ماذا يفعل علماء الفيروسات من البنتاغون؟".

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وأضاف: "تم تجاهل نداءات روسيا والصين ودول أخرى للكشف عن طبيعة الأبحاث التي تجريها المختبرات العسكرية الأمريكية. ومع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تفكيك المعامل الأمريكية على وجه السرعة، وسحب المعدات ونتائج البحث. على ما يبدو، يتم إخفاء شيء ما".

وأكد أنه سيرسل طلبا نيابيا إلى مختلف الإدارات لحل المشكلة.

وتابع: "نشهد لسوء الحظ نفوق الفقمات منذ عدة سنوات. تم العثور على المئات منها على ساحل بحر قزوين. ولكن الآن وصل العدد إلى الآلاف. القضية خطيرة للغاية، إنها تقلق السكان بشكل كبير. يجب أن يكون هناك سبب لهذه الظواهر السلبية، وآمل أن يكتشفه العلماء. لأنه من خلال تحديد السبب الدقيق، سنكون قادرين على منع النفوق الجماعي للفقمات".

وأكد على أنه سيعمل مع الإدارات المختصة حتى يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأفادت إدارة جمعية صيادي الأسماك الروسية في وقت سابق بالعثور على ما يقرب من 700 فقمة نافقة على ساحل بحر قزوين القريب من مصب نهر سولاك في داغستان.

المصدر: نوفوستي