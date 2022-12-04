ألمانيا تشكو من صعوبة استقبال اللاجئين الأوكرانيين وتطالب بالتوزيع العادل بين دول الاتحاد الأوروبي

أفادت سلطات ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، بأنها استقبلت من اللاجئين الأوكرانيين أعدادا تفوق ما استقبلته فرنسا بأكملها، وطالبت بالتوزيع العادل للوافدين بين دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، نقلا عن مدير دائر الهجرة، سيغفريد لوريك، فإن ولاية بادن فورتمبيرغ استقبلت أكثر من 141 ألف لاجئ أوكراني، ما يفوق الأعداد التي استقبلتها فرنسا بأكملها.

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ودعا لوريك الحكومة الفيدرالية إلى التوزيع العادل والمتوازن للاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، لتخفيف العبء عن ألمانيا.

وأشارت وزيرة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ، ماريون جينتجز، إلى صعوبة إيواء اللاجئين في الولاية، بسبب أعدادهم المتزايدة التي تفوق قدراتها.

المصدر: نوفوستي