سفير الدومينيكان في موسكو يحدد نقطة اختلاف السياح الروس عن الكنديين والبريطانيين

صرح سفير جمهورية الدومينيكان لدى روسيا، هانز دانينبيرغ، بأن السياح الروس يسهمون بشكل كبير في تنمية اقتصاد الجمهورية.

وأضاف، دانينبيرغ، أن السياح الروس الوافدين إلى الجمهورية لا يقضون جل إجازاتهم في الفنادق، بل يستمتعون بالتجوال واستكشاف مختلف الوجهات السياحية في الجمهورية، عكس السياح البريطانيين والكنديين الذين يفضلون قضاء وقتهم في الفندق.

وأوضح، أن أنشطة السياح الروس، من شراء الرحلات، واستقلال سيارات الأجرة، واستئجار السيارات، والذهاب إلى المطاعم، واستكشاف الجزر، تسهم في تنمية اقتصاد الجمهورية.

وتابع، "بدأنا في دعوة السياح إلى الفنادق ومنحناهم ميزة All inclusive، ولكن بعد ذلك أدركنا أن السياحة يمكن أن تساعد في مكافحة الفقر في الجمهورية، من خلال بناء فنادق في مناطق معينة، وتوفير الوظائف، ومن ثم يقوم الفندق بدورة بشراء المنتجات اللازمة من المزارعين المحليين، وتشغيل محلات بيع التذكارات المحلية التي يتوجه إليها السياح، وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تطوير الاقتصاد المحلي وتحريكه".

واقترح دانينبيرغ، أن يستفيد السياح الروس من الرحلات الجوية التي ستنطلق في شهر ديسمبر من أرمينيا وكازاخستان باتجاه جمهورية الدومينيكان.

المصدر: نوفوستي