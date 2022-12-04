Documento تكشف قائمة جديدة بأسماء سياسيين تتجسس عليهم الحكومة اليونانية

أفادت صحيفة Documento اليونانية المعارضة، بأن الاستخبارات اليونانية قامت بالتجسس على هواتف عدد من كبار السياسيين اليونانيين، ومواطنين آخرين.

ونشرت الصحيفة القائمة الرابعة بأسماء الشخصيات التي تم التنصت عليها وهم، رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني كونستانتينوس فلوروس، ورئيس الأركان العامة للقوات البرية شارالامبوس لالوسيس، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين يشغلون مناصب حكومية رئيسية، رؤساء الدوائر الحكومية، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، والصحفيين.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن جهاز المخابرات استخدم برنامج التجسس Predator.

ووفقا للصحيفة، جرى التنصت على هواتف كل من، المدير السابق لدائرة التسلح ثودوريس لاجيوس، وعضو البرلمان الأوروبي عن حزب باسوك "حركة التغيير" إيفي كايلي، و باناجيوتيس كانيلوبولوس عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة شركات "ميتيلينيوس"، والرئيس التنفيذي السابق لـ "إنتربرايز" اليونان يورجوس فيليوبولوس، والصحفي والسياسي يورجوس تراغاس الذي توفي في ديسمبر 2021، ومستشار رئيس الوزراء والرئيس السابق لمؤسسة "ستافروس نياركوس" جيانيس زرفاكيس.

وطالب حزب اليسار الراديكالي، في بيان أصدره عقب الكشف عن القوائم الجديدة، رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، والمدعي العام فاسيليكي فلاهو، بتقديم "إجابات واضحة" في هذه القضية.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، أن كاتب صحيفة Documento، كونستانتينوس فاكسيفانيس، "يواصل نشر خرافاته الإيزوبوفية بلا هوادة"، وأن رواية فاكسيفانيس مزيج من الادعاءات التي لا أساس لها، وأن افتقاره للأدلة والحقائق يدفعه للجنوح بخيالة.

وأضاف، أن الحكومة اليونانية، تقدمت إلى البرلمان بمشروع قانون، ينص على إلغاء سرية الاتصالات والأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأوضح، أن هذا القانون سيعزز حقوق المواطنين في مواجهة تهديدات التطور التكنولوجي، حيث تم تحديد أوجه القصور في الإطار التشريعي المنصوص منذ العام 1994، ويجري تحديثه.

المصدر: تاس