مقتل ثلاثة من عمال المرافق بانفجار في لوغانسك

قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ بجمهورية لوغانسك، إن ثلاثة من عمال المرافق العامة لقوا مصرعهم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قرية كالينوفو داخل أراضي الجمهورية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: "أثناء قيامهم بمعالجة الأشجار على طول الطريق، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة الهوية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص".

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وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع في صباح يوم 3 ديسمبر بين المركزين السكنيين ترويتسكوي وكالينوفو الواقعين في منطقة بوباسنيانسكي.

المصدر: نوفوستي