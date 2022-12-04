المدعي العام الإيراني: لا علاقة للقضاء الإيراني بشرطة الأخلاق

علق المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، على تعطيل دوريات شرطة الأخلاق، حيث أكد أنه لا علاقة للقضاء الإيراني بها.

وأضاف منتظري أن هذه الشرطة تم تعطيلها من قبل الجهة نفسها التي قامت بتأسيسها سابقا.

إقرأ المزيد

وصرح بأنه يجب اتخاذ هذه القرارات على أساس تدبير الأمور، مشددا على أن السلطة القضائية لا تسعى إلى تعطيل عمل شرطة الأمن الاجتماعي (شرطة الأخلاق)، لكن عقب الأحداث الأخيرة تبحث المؤسسات الأمنية والثقافية عن حلول حكيمة للمشكلة.

كما أفاد المدعي العام بأن السلطة القضائية تعمل على صياغة مشروع قانون بشأن الحجاب، حيث ذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه النقاشات خلال 15 يوما.

المصدر: RT