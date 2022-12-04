"دايلي ميل": جونسون استشار كبار العلماء حول إمكانية إجراء الاختبار البشري ضد كورنا لكلبه

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، استشار كبار العلماء في بريطانيا حول إمكانية إجراء اختبار الأجسام المضادة البشرية لكلبه للكشف إن كان مصابا بكوفيد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مذكرات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، " بوريس جونسون كان مقتنعا بأن كلبه ديلين أصيب بفيروس كورونا في الأيام الأولى للوباء".

ولفت هانكوك إلى أن جونسون ذهب إلى استشارة كبار العلماء في البلاد حول حالة ديلين (كلبه)، متسائلا عما إذا كان بحاجة إلى اختبار الأجسام المضادة البشرية.

وقال هانكوك، "كانت هناك وقفة طويلة ومربكة بينما حاول باتريك فالانس كبير مستشاري العلماء، والبروفيسور كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين، معرفة ما إذا كان يمزح أو ما إذا كنا بحاجة إلى استدعاء كبير الأطباء البيطريين لتقديم إجابة مدروسة".

وتابع هانكوك، "في النهاية كسر البروفيسور الصمت. وأجاب دبلوماسيا.. لا أعرف ما إذا كان اختبار الأجسام المضادة البشرية سيكون مناسبا".

المصدر: .dailymail.co.uk