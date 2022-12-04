إندونيسيا.. بركان سيميرو في جزيرة جاوة استيقظ من سباته

أفادت بعض وسائل الإعلام الغربية، بأن بركان سيميرو بجزيرة جاوة في إندونيسيا، فاق من سباته وباشر بلفظ حممه في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

ونقلت وكالة رويترز، عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية (BNPB): "بدأ بركان سيميرو في جزيرة جاوة بالثوران في وقت مبكر من صباح الأحد، وباشر بلفظ عمود من الرماد والدخان على ارتفاع 1.5 كيلومتر".

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وطلبت الإدارة من السكان المحليين عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من مركز ثوران البركان، وكذلك عدم الاقتراب من الأنهار مسافة تقل عن 500 متر بسبب تدفقات الحمم البركانية المحتملة.

في وقت لاحق، ووفقا للوكالة رفعت السلطات التحذير الصادر إلى أعلى مستوى. وبدأت عملية إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان في مقاطعة جاوة الشرقية.

المصدر: نوفوستي